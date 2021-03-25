Шпигель объяснил подарок пензенскому губернатору неловкостью за корзину фруктов

Бизнесмен Борис Шпигель, арестованный по делу о взятках губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, объяснил свой подарок неловкостью за неожиданно полученную на Новый год корзину фруктов. Об этом он рассказал в интервью изданию «Коммерсантъ».

По словам бизнесмена, наручные часы Breguet за 5,75 миллиона рублей были ответом на новогодний подарок губернатора, так как ничего другого Шпигель придумать не успел. «Мне стало неудобно, что я его не поздравил... и я, честно говоря, взял часы из своей коллекции и послал ему», — объяснил глава «Биотэк».

Он добавил, что часы были куплены еще в 2001 году, и они не самые дорогие и хорошие в его коллекции.

Ранее адвокаты Шпигеля объяснили и переданные чиновнику 20 миллионов рублей. По словам юристов, средства должны были пойти на строительство санатория. «Позиция нашего доверителя в том, что эти денежные средства, безусловно, не являлись взяткой, а были направлены на строительство психоневрологического санатория на территории Пензенской области для лечения и восстановления пациентов, перенесших инсульт и другие неврологические заболевания», — пояснил адвокат.

По версии следствия, Белозерцев получил взятку в виде наручных часов Breguet за 5,75 миллиона рублей, автомобиля Mercedes-Benz V250D и 20 миллионов рублей наличными. За эту сумму он должен был помочь компании «Биотэк» Бориса Шпигеля получить госконтракт на поставку медицинских препаратов в учреждения здравоохранения Пензенской области.

Сам бизнесмен объяснил свой арест отказом от покровительства силовых структур и происками конкурентов.