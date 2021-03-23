Защита Шпигеля объяснила предполагаемую взятку пензенскому губернатору

Защита арестованного по делу о взятках губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву бизнесмена Бориса Шпигеля объяснила передачу денег чиновнику: они должны были пойти на строительство неврологического санатория. Об этом во вторник, 23 марта, сообщает РБК со ссылкой на адвоката Шпигеля Викторию Бурковскую.

«Позиция нашего доверителя в том, что эти денежные средства, безусловно, не являлись взяткой, а были направлены на строительство психоневрологического санатория на территории Пензенской области для лечения и восстановления пациентов, перенесших инсульт и другие неврологические заболевания», — рассказала Бурковская об эпизоде с предполагаемой взяткой в размере 20 миллионов рублей.

По словам адвоката, состояние обвиняемого остается тяжелым. Ранее сообщалось о его госпитализации из здания Басманного районного суда на носилках. Ему также дважды вызывали скорую в изолятор на Петровке, 38. У главы фармацевтических компаний «Биотэк» серьезные проблемы со здоровьем — он дышит с помощью специального аппарата, который у него с собой в изоляторе.

Следователи предъявили обвинение губернатору Ивану Белозерцеву, Борису Шпигелю, его жене, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, а также посредникам при передаче взятки Геннадию Маркову и Федору Федотову.

По версии следствия, Белозерцев получил взятку в виде наручных часов Breguet за 5,75 миллиона рублей, автомобиля Mercedes-Benz V250D и 20 миллионов рублей наличными. За эту сумму он должен был помочь компании «Биотэк» получить госконтракт на поставку медицинских препаратов в учреждения здравоохранения Пензенской области.

Фигуранты дела свою вину не признали.