Силовые структуры
 
Последние новости
Дегтярев раскритиковал идею убрать Хабаровск с пятитысячной купюры
Суд арестовал два дня избивавшего россиянку турка
Принц Гарри и Меган Маркл опровергли признание из скандального интервью
Назван вероятный победитель «Евровидения»
Белоруса посадили на 15 суток за канадский флаг в окне
Госсекретарь США призвал остановить строительство «Северного потока-2»
Украину обвинили в саботаже договоренностей по Донбассу
Ярославль возмутился идеей убрать город с банкнот
Спасатели пробрались к застрявшим под лавиной в России туристам сквозь метель
Пользователи Android-смартфонов пожаловались на массовый сбой
Новости партнеров
Прослушать новость

Бизнесмена Шпигеля арестовали по делу о взятках губернатору Белозерцеву

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба Басманного суда / РИА Новости

Бизнесмена Бориса Шпигеля арестовали по делу о взятках губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы, передает во вторник, 23 марта, ТАСС.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Борису Шпигелю меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая», — сообщили в пресс-службе суда.

Аналогичная мера пресечения избрана в отношении супруги Шпигеля Евгении. Ранее бизнесмена вынесли из здания Басманного районного суда на носилках и госпитализировали. Ему дважды вызвали скорую в изолятор на Петровке, 38. У главы фармацевтических компаний «Биотэк» серьезные проблемы со здоровьем — он дышит с помощью специального аппарата, который у него с собой в изоляторе.

Следователи предъявили обвинение губернатору Ивану Белозерцеву, Борису Шпигелю, его жене, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, а также посредникам при передаче взятки Геннадию Маркову и Федору Федотову.

По версии следствия, Белозерцев получил взятку в виде наручных часов Breguet за 5,75 миллиона рублей, автомобиля Mercedes-Benz V250D и 20 миллионов рублей наличными. За эту сумму он должен был помочь компании «Биотэк» получить госконтракт на поставку медицинских препаратов в учреждения здравоохранения Пензенской области.

Задержанные свою вину не признали.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Бизнесмена Шпигеля госпитализировали из здания суда
Пензенский губернатор рассказал о своем аресте и условиях в изоляторе
Арестованный за взятку пензенский губернатор рассказал о подаренных часах
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01 3 марта

«На меня смотрело какое-то жуткое существо»

На свободу вышел Скопинский маньяк. Школьница рассказала, как была секс-рабыней в его бункере
03:3822 марта

В России объединят все дела о зверствах нацистов в дело о геноциде народов СССР

23:4021 марта

Годовалого ребенка нашли рядом с телом матери в Москве

21:2621 марта

Раскрыто местонахождение задержанного пензенского губернатора

Силовые структуры00:0615 января

Курс молодого террориста

В российской колонии много лет работала школа боевиков. Почему тюремщики закрывали на это глаза?
20:5321 марта

Следователи при обыске нашли у пензенского губернатора полмиллиарда рублей

19:5021 марта

Появились подробности о взятке пензенского губернатора

18:5621 марта

В российской тюрьме «Кресты» заключенный убил своего сокамерника

Силовые структуры00:0220 декабря 2020
Архивное фото

«Был у пацанов дух»

Участники подростковых банд 80-х — о том, как советская молодежь билась за улицы и районы
17:4021 марта

У пензенского губернатора нашли пачки наличных и коллекцию дорогих часов

16:5621 марта

Любовь Соболь нарушила домашний арест

16:0821 марта

Помогавшего в краже миллиарда рублей у банков хакера задержали в Москве

Россия
«Потом погас свет и пришли суровые агенты КГБ»
Аресты, мафия и порно: россияне вспоминают, как видеокассеты изменили их жизнь и развалили СССР
Противовирусные действия
Советы медиков о борьбе с опасными инфекциями
Все материалы
Мир
Отношениям США и России предсказали трудные времена
«Отношения у нас хуже некуда»
США и Россия на грани новой холодной войны. Почему в Америке этому не придают значения?
Главный инфекционист США похвалил «Спутник V»
ЕС обвинил Россию во взятии «курса на конфронтацию»
Китай пообещал ЕС жесткие санкции и тут же ввел их
Уильям Бернс«Успехи России основаны на чужих ошибках»
Новый глава ЦРУ долго работал в России. Что он знает о политике Кремля и как это поможет США?
Все материалы
Бывший СССР
Урок ликбеза коммунаров в Бородянской сельскохозяйственной коммуне «Спартак» «Защитим инородцев от русского держиморды»
Как национализм в Белоруссии и на Украине должен был укрепить СССР, но лишь приблизил его распад
Бывший премьер Украины сравнил страну с фашистской Германией
«Это были палачи»
В Латвии снова почтили память легионеров СС. Как и зачем пособников нацистов превращают в героев?
Зеленский прокомментировал санкции против Януковича
«Здесь пьют все»
Одеколон, самогон и водка. Почему Латвия стала самой пьющей страной Европы?
Поклонская попала под санкции Украины
Владимир Зеленский«Украину ждет диктатура»
Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс?
Все материалы
Экономика
Зеленский продлил санкции СНБО в отношении двух российских банков
В России начались перебои с дешевым сахаром
Клановая экономика
Россия ищет новый путь развития. Почему пример хотят взять с Кореи?
Названы лучшие для бизнеса регионы России
«Ему перестало хватать денег»
 
В Минэнерго успокоили россиян насчет роста цен на бензин
Российский бизнес получит субсидии для трудоустройства безработных
Все материалы
Силовые структуры
В СК отказались закрыть дело об изнасиловании после признания девочки во лжи
Иван Белозерцев«Он только винтик в этой схеме»
У губернатора Пензенской области дома нашли 500 миллионов. Кто и за что платил ему такие деньги?
Россиянин заказал убийство бывшего зятя после развода дочери
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Пензенский губернатор рассказал о своем аресте и условиях в изоляторе
Пензенского губернатора задержали за взятку в 30 миллионов
Его задержали вместе с сыновьями и бывшим тестем Николая Баскова
Майора ФСБ обвинили в бандитизме и создании преступного сообщества
Все материалы
Наука и техника
Раскрыты отличия российской Х-35У от украинской Х-35
Назван способ улучшить автономность Android-смартфонов
Миллионы гаджетов атаковали с помощью 11 уязвимостей
Передовой обмотчик, ударник коммунистического труда Юрий Павлович Сторожев. 1966 год.«Ордена и звания выпрашивали по любому поводу»
Кто сделал СССР страной героев и почему жизнь в Союзе была сплошным подвигом
Картины обещавшего уничтожить людей робота выставили на аукцион
Дороже денег
На что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
Все материалы
Спорт
Российский баскетболист потребовал у бывшего клуба 40 миллионов за увольнение
«Мне больше нечего тут делать»
Хабиб окончательно ушел из MMA. Чем займется непобежденный Орел за пределами октагона?
ЦСКА остался без главного тренера
«Не понимаю, как ему это удается»
Александр Овечкин продолжает творить историю. Сможет ли русский форвард побить главный рекорд НХЛ?
Авербух дал совет заявляющим об отсутствии жизни за Садовым кольцом москвичам
«Тренируюсь по 12 часов в день»
Как компьютерная игра завоевала мир, принесла миллиарды ее создателям и славу российскому школьнику
Олимпийская чемпионка из Канады раскритиковала «болезненное» катание Щербаковой
Все материалы
Культура
Бывшая солистка «ВИА Гры» призналась в злоупотреблении алкоголем
Иногда они возвращаются
Фанаты заставили Зака Снайдера переделать «Лигу справедливости». Что из этого вышло?
Меладзе впервые упомянул беременность супруги Джанабаевой
«Когда проснулся, не было ни бутылки, ни рукописи»
Может ли писатель воровать: как классиков обвиняли в плагиате и что им за это было
Заслуженный артист России Виталий Стремовский умер после заражения коронавирусом
Модель для сборки
Самый популярный модный телепроект мира приходит в Россию. Что его ждет?
Церемония вручения «Оскар» пройдет в очном формате
Все материалы
Интернет и СМИ
Блогерша показала женщинам легкий способ защититься от насильников
Порнозвезда призвала чиновников отказаться от блокировки порно на смартфонах
«Мы перестали получать кайф»
Он рассказывал о свободной любви и спасал от самоубийства: каким был легендарный журнал «Птюч»
Доктор Мясников напомнил об опасности колбасы и связал ее с раком желудка
Планета боли
Беспросветная тьма и маленькая надежда на светлое будущее — на снимках лучших фотографов мира
Противники прививок приняли «лысого из Brazzers» за доктора
В России впервые замедлили социальную сеть. Под удар попал Twitter
Роскомнадзор ограничил работу Twitter. После этого у россиян начались проблемы с интернетом
Все материалы
Ценности
Женщина нашла способ спасти постиранную с бумагой одежду после ошибки мужа
Алеся Кафельникова снялась обнаженной для иностранцев и взволновала фанатов
Внешний вид разозлившегося во время игры в гольф Трампа высмеяли в сети
«Оставляй деньги, машину и иди к своей русской»
Коньяк при знакомстве, танец с шашлыком и письмо с проклятием: как выходят замуж армянские девушки
Кейт Миддлтон вышла на публику и задала новый модный тренд у женщин
«Тело — это не благо и не зло»
Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
Все материалы
Путешествия
В деле о пропаже туристки с люксовой яхты появились новые подробности
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Отдохнувшая в Абхазии россиянка описала поездку словами «будто вернулся в СССР»
Страна-зазеркалье
Таинственные обряды, бесконечные молитвы и фотографии трупов. Чем индийский Тибет удивил россиянина
Россияне повально устремились на популярный курорт на майские праздники
«Они регулярно вырезают семьи нефтяников»
Кровожадные племена, дешевые проститутки и обман. С чем россиянин столкнулся в Эквадоре
Туристы-молодожены получили компенсацию за «разрушивший» их жизнь отпуск
Все материалы
Из жизни
Мужчина выиграл 81 миллион рублей и потерял лотерейный билет
Свобода без удобств
В США наркоманы, художники и ветераны объединились и ушли в пустыню. Как они строят новую жизнь?
Мужчина поделился опытом похудения на 20 килограммов за три месяца
«Во время родов я орала, а местные нянечки стояли и смеялись»
История россиянки, которая уехала зимовать на Шри-Ланку и встретила там мужа в набедренной повязке
Ненавидящая диеты диетолог дала советы желающим похудеть
Бостон Корбетт«Всемогущий Бог направил меня»
Месть убийце президента и побег из психбольницы на пони: история жизни настоящего безумного шляпника
Нарколог раскрыл самый вредный способ пить алкоголь
Все материалы
Стали известны двигатели обновленной Toyota Camry для России
Первый тест-драйв тест обновленной Lada Largus
Почему рестайлинг семейства Largus сделан по максимально скромной программе?
Kia представила большой полноприводный седан K8
Автомобильный квиз №6
Проверяем ваши знания в еженедельной автомобильной викторине
Появились подробности о новом китайском кроссовере FAW для России
Первый тест-драйв нового Renault Duster
Первые впечатления от знакомства с одним из самых важных внедорожников в России
Шестиколесный 70-летний Fiat с винными баром продают за 3 миллиона рублей
Все материалы
Дом
«Москва-Сити» останется без апартаментов
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
В России сгорел памятник Воину-освободителю из «огнеупорного материала»
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Между нами тает лед
Дома миллионов россиян оказались под угрозой из-за тающей мерзлоты. Как спасти российскую Арктику?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы