Бизнесмена Шпигеля арестовали по делу о взятках губернатору Белозерцеву

Бизнесмена Бориса Шпигеля арестовали по делу о взятках губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы, передает во вторник, 23 марта, ТАСС.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Борису Шпигелю меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая», — сообщили в пресс-службе суда.

Аналогичная мера пресечения избрана в отношении супруги Шпигеля Евгении. Ранее бизнесмена вынесли из здания Басманного районного суда на носилках и госпитализировали. Ему дважды вызвали скорую в изолятор на Петровке, 38. У главы фармацевтических компаний «Биотэк» серьезные проблемы со здоровьем — он дышит с помощью специального аппарата, который у него с собой в изоляторе.

Следователи предъявили обвинение губернатору Ивану Белозерцеву, Борису Шпигелю, его жене, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, а также посредникам при передаче взятки Геннадию Маркову и Федору Федотову.

По версии следствия, Белозерцев получил взятку в виде наручных часов Breguet за 5,75 миллиона рублей, автомобиля Mercedes-Benz V250D и 20 миллионов рублей наличными. За эту сумму он должен был помочь компании «Биотэк» получить госконтракт на поставку медицинских препаратов в учреждения здравоохранения Пензенской области.

Задержанные свою вину не признали.