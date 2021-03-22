Задержанному по делу пензенского губернатора бизнесмену дважды вызвали скорую

Бизнесмену Борису Шпигелю, задержанному по подозрению в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, дважды вызвали скорую в изолятор на Петровке, 38. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ольгу Дружинину.

Она отметила, что у главы компаний «Биотэк» есть серьезные проблемы со здоровьем — бизнесмен дышит с помощью специального аппарата, который у него с собой в изоляторе. Она также подчеркнула, что сотрудники СИЗО вызвали медиков по первому требованию подозреваемого.

Ранее сообщалось, что следователи предъявили обвинение губернатору Ивану Белозерцеву, Борису Шпигелю, его супруге, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, а также посредникам при передаче взятки Геннадию Маркову и Федору Федотову.

По версии следствия, Белозерцев получил взятку в виде наручных часов Breguet за 5,75 миллиона рублей, автомобиля Mercedes-Benz V250D и 20 миллионов рублей наличными. За эту сумму он должен был помочь компании «Биотэк» получить госконтракт на поставку медицинских препаратов в учреждения здравоохранения Пензенской области.

Задержанные свою вину не признали.