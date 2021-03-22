Подозреваемый во взяточничестве пензенский губернатор отказался признать вину

Задержанный по подозрению в многомиллионной взятке губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отказался признать вину. Об этом сообщает ТАСС.

Глава региона, доставленный в московское СИЗО для проведения следственных действий, отрицает, что получил более 30 миллионов рублей взятки от бизнесмена Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк», его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

Сам Шпигель также отказался признаться в даче взятки.

Ранее сообщалось, что губернатора могут обвинить по еще одной статье — за превышение полномочий. Следователи решили проверить всю финансово-хозяйственную деятельность Белозерцева с 2015 года, когда он вступил в должность главы региона. Отмечается, что за это время Счетная палата обнаружила в учреждениях Пензенской области злоупотребления на 2,9 миллиарда рублей.

О задержании губернатора стало известно 21 марта. По данным следствия, Белозерцев получил взятку в виде наручных часов Breguet за 5,75 миллиона рублей, автомобиля Mercedes-Benz V250D и 20 миллионов рублей наличными. При обыске дома у задержанного нашли еще почти полмиллиарда рублей.