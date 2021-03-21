Стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

В Пензенской области задержали губернатора региона Ивана Белозерцева. Об этом стало известно РЕН ТВ.

До задержания у чиновника и его сыновей провели обыски. По информации телеканала, речь может идти о расследовании уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Пока по не подтвержденным данным, Белозерцев мог быть причастен к заключению госконтрактов с компаниями, которым он покровительствовал.

Пресс-секретарь пензенского губернатора на просьбу прокомментировать задержание Белозерцева ответил РИА Новости, что не располагает данными относительно действий силовых структур.