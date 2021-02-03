Завершено следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Следственный комитет России предъявил обвинение в окончательной редакции бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. О завершении следствия «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, бывший губернатор Хабаровского края возглавлял преступную группу, которая в 2004-2005 годах совершила убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушение на бизнесмена Александра Смольского. Преступления политик совершал для продвижения своих коммерческих интересов.

Фургала обвинили по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц»), части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой по найму») и части 3 статьи 222 («Незаконное приобретение, хранение, ношение оружия, совершенные организованной группой») УК РФ.

Экс-губернатора арестовали 10 июля, днем ранее он был задержан сотрудниками ФСБ и Следственного комитета. Политик вину не признает.