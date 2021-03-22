Задержанному за взятки пензенскому губернатору предъявили обвинение

Задержанному по подозрению в получении многомиллионной взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву предъявили обвинение. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, обвинение также предъявлено взяткодателям — главе группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, а также посредникам при передаче сумму — Геннадию Маркову и Федору Федотову.

По версии следствия, Белозерцев получил взятку в виде наручных часов Breguet за 5,75 миллиона рублей, автомобиля Mercedes-Benz V250D и 20 миллионов рублей наличными. За эту сумму он должен был помочь компании «Биотэк» получить госконтракт на поставку медицинских препаратов в учреждения здравоохранения Пензенской области.

Глава региона отказался признать вину.

О задержании губернатора стало известно 21 марта. По данным следствия, Белозерцев получил взятку в виде наручных часов Breguet за 5,75 миллиона рублей, автомобиля Mercedes-Benz V250D и 20 миллионов рублей наличными. При обыске дома у задержанного нашли еще почти полмиллиарда рублей.