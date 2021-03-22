Задержанного за взятки пензенского губернатора заподозрили по еще одной статье

Задержанного по подозрению в многомиллионной взятке губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева заподозрили также в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, следователи решили проверить всю финансово-хозяйственную деятельность Белозерцева с 2015 года, когда он вступил в должность главы региона. Отмечается, что Счетная палата обнаружила в учреждениях Пензенской области злоупотребления на 2,9 миллиарда рублей. Самые серьезные — при реализации федеральных целевых программ. В частности, фонд капитального ремонта уличили в лишних тратах 69 миллионов рублей, а департамент ЖКХ — в завышении расходов на 25 миллионов рублей.

По данным источника издания, на этом основании главу региона могут обвинить по статьям 286 («Превышение должностных полномочий»), 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») или 293 («Халатность») УК РФ.

Ранее сообщалось, что Белозерцева этапировали из Пензы в Москву. Отмечалось, что уже во второй половине дня следователь по делу может обратиться в Басманный суд с ходатайством о заключении губернатора под стражу.

О задержании Белозерцева и еще шести человек стало известно 21 марта. У чиновника и его сыновей провели обыски. В доме главы Пензенской области следователи нашли почти полмиллиарда рублей.

По версии следствия, Белозерцев получил взятку в виде дорогих часов, автомобиля и 20 миллионов рублей наличными. Незаконное вознаграждение ему передавали через посредников Борис Шпигель, возглавляющий группу фармацевтических компаний «Биотэк», его супруга и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков.

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