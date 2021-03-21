Следователи при обыске нашли у пензенского губернатора полмиллиарда рублей

При обыске в доме задержанного по подозрению в многомиллионной взятке губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева следователи нашли около полумиллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий по местам проживания Ивана Белозерцева следователи обнаружили в рамках уголовного дела о получении взятки порядка 500 миллионов рублей», — рассказал собеседник агентства.

По версии следствия, Белозерцев получил часть взятки в виде дорогих часов и автомобиля. В частности, речь идет о наручных часах Breguet за 5,75 миллиона рублей, автомобиле Mercedes-Benz V250D и 20 миллионах рублей наличными. Незаконное вознаграждение ему передавали через посредников Борис Шпигель, возглавляющий группу фармацевтических компаний «Биотэк», его супруга и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков.

О задержании Белозерцева и еще шести человек стало известно ранее 21 марта. У чиновника и его сыновей провели обыски. По данным следователей, губернатор получил более 30 миллионов рублей взятки от Шпигеля, его супруги и Колоскова.