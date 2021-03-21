Задержанного губернатора Пензенской области заподозрили в многомиллионной взятке

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева заподозрили в получении взятки в размере более 30 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Уголовное дело также возбуждено в отношении Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк». По данным следствия, взятки Белозерцев получал от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова в период с января по сентябрь 2020 года.

Как установили следователи, взятки давались за получение «БИОТЭК» преимущества при заключении госконтрактов и закупке за счет бюджета для учреждений здравоохранения области.

В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение.

О задержании Белозерцева в воскресенье, 21 марта, сообщил РЕН ТВ. До задержания у чиновника и его сыновей провели обыски. Сообщалось, что речь может идти о расследовании уголовного дела о превышении должностных полномочий. Пресс-секретарь пензенского губернатора на просьбу прокомментировать задержание Белозерцева ответила РИА Новости, что не располагает данными относительно действий силовых структур. О следственных действиях с губернатором также сообщает ТАСС.