Стало известно о задержании шести человек по делу губернатора Пензенской области

Шесть человек задержаны в рамках расследования дела губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

С кем именно проводятся следственные действия, не уточняется.

О задержании Белозерцева стало известно ранее 21 марта. У чиновника и его сыновей провели обыски. По данным следователей, чиновник получил более 30 миллионов рублей взятки от Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк», его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

За взятки «Биотэк» получал преимущества при заключении госконтрактов и закупке за счет бюджета для учреждений здравоохранения области