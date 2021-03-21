Появились подробности о взятке пензенского губернатора

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, задержанный по подозрению в многомиллионной взятке, получил ее часть в виде дорогих часов и автомобиля. Подробностями дела поделился с агентством ТАСС источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, глава региона получил наручные часы Breguet за 5,75 миллиона рублей, автомобиль Mercedes-Benz V250D и 20 миллионов рублей наличными. Незаконное вознаграждение ему передавали через посредников Борис Шпигель, возглавляющий группу фармацевтических компаний «Биотэк», его супруга и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков.

Как отмечается, посредниками были водители представительства Пензенской области при правительстве РФ Г. Марков и А. Черницов, а также замдиректора представительства Федор Федотов. Агентство сообщает, что в действиях Маркова и Федотова усматриваются признаки посредничества во взяточничестве в особо крупном размере. РИА Новости передает, что они задержаны. О Черницове никаких подробностей не сообщается.

Ранее сообщалось, что в доме Белозерцева в ходе обыска нашли крупные пачки наличных денег. На видео также попали коллекции дорогих часов и прочие личные вещи, а также документы.

О задержании Белозерцева и еще шести человек стало известно ранее 21 марта. У чиновника и его сыновей провели обыски. По данным следователей, губернатор получил более 30 миллионов рублей взятки от Шпигеля, его супруги и Колоскова.