Членство пензенского губернатора в «Единой России» приостановят после задержания

«Единая Россия» приостановит членство в партии губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого ранее задержали по подозрению в получении многомиллионной взятки. Об этом сообщает замсекретаря Генсовета партии, ответственный секретарь партийной комиссии по этике Евгений Ревенко, его слова приводятся в Telegram-канале партии.

При этом уточняется, что соответствующее решение пока не принято. «Вопрос об исключении будет зависеть от решения суда», — отметил Равенко.

О задержании Белозерцева и еще шести человек стало известно ранее 21 марта. У чиновника и его сыновей провели обыски. По данным следователей, чиновник получил более 30 миллионов рублей взятки от Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк», его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.