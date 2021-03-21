Задержанным по делу губернатора Пензенской области оказался бывший тесть Баскова

Задержанным по делу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева оказался бывший тесть певца Николая Баскова, предприниматель Борис Шпигель. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что Шпигель также был первым продюсером народного артиста России. Дочь бизнесмена Светлана была замужем за звездой эстрады, в 2006 году у пары родился сын.

О задержании губернатора Пензенской области Белозерцева сообщалось ранее в воскресенье, 21 марта. По данным следователей, чиновник получил более 30 миллионов рублей взятки от Бориса Шпигеля, возглавляющего группу компаний «Биотэк», его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.