У пензенского губернатора нашли пачки наличных и коллекцию дорогих часов

В доме губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, задержанного по подозрению в многомиллионной взятке, в ходе обыска нашли крупные пачки наличных денег. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Mash.

Кроме того, на кадрах показаны коллекции дорогих часов и прочие личные вещи, а также документы. Во второй части видео, которое снято уже из окон соседнего дома, можно увидеть сотрудников правоохранительных органов, которые сопровождают к машине губернатора.

О задержании Белозерцева и еще шести человек стало известно ранее 21 марта. У чиновника и его сыновей провели обыски. По данным следователей, губернатор получил более 30 миллионов рублей взятки от Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк», его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.