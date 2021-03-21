Дом заподозренного во взятке пензенского губернатора показали на видео

В дом задержанного по подозрению в получении многомиллионной взятки губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, куда ночью пришли с обысками силовики, показали на видео. Кадры размещены в Telegram-канале Mash в воскресенье, 21 марта.

По данным канала, работы в коттедже на улице Лазо в Пензе ведутся до сих пор, при этом самого губернатора забрали для проведения следственных действий. На записи двухэтажный дом, огороженный от улицы высоким забором и воротами, показан с разных ракурсов.

О задержании Белозерцева и еще шести человек стало известно ранее 21 марта. У чиновника и его сыновей провели обыски. По данным следователей, чиновник получил более 30 миллионов рублей взятки от Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк», его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

За взятки «Биотэк» получал преимущества при заключении госконтрактов и закупке за счет бюджета для учреждений здравоохранения области.