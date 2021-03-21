Раскрыто местонахождение задержанного пензенского губернатора

Задержанный по подозрению в многомиллионной взятке губернатор Пензенской области Иван Белозерцев был этапирован в воскресенье вечером из Пензы в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его информации, на данный момент Белозерцева везут из аэропорта в изолятор временного содержания на Петровке. В понедельник с ним и другими задержанными продолжатся следственные действия в Главном следственном управлении СК России. Отмечается, что уже во второй половине дня следователь по делу может обратиться в Басманный суд с ходатайством о заключении губернатора под стражу.

Ранее сообщалось, что при обыске в доме задержанного Белозерцева следователи нашли почти полмиллиарда рублей.

По версии следствия, Белозерцев получил часть взятки в виде дорогих часов и автомобиля. В частности, речь идет о наручных часах Breguet за 5,75 миллиона рублей, автомобиле Mercedes-Benz V250D и 20 миллионах рублей наличными. Незаконное вознаграждение ему передавали через посредников Борис Шпигель, возглавляющий группу фармацевтических компаний «Биотэк», его супруга и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков.

О задержании Белозерцева и еще шести человек стало известно 21 марта. У чиновника и его сыновей провели обыски. По данным следователей, губернатор получил более 30 миллионов рублей взятки от Шпигеля, его супруги и Колоскова.