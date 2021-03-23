Пензенский губернатор рассказал о своем аресте и условиях в изоляторе

Обвиненный в получении многомиллионной взятки губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал о своем аресте и условиях содержания в изоляторе на Петровке, 38. Его слова в своем Telegram-канале привела член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович, посетившая политика.

Губернатор заявил, что арест стал для него неожиданностью, так как претензий к его работе не было. Свою вину он не признал. «Говорит, что Путин его назначил, работал он хорошо, все госпрограммы выполнял. И вообще, говорит, я — патриот», — приводит Литвинович слова Белозерцев.

Глава региона также добавил, что в изоляторе с ним обращались корректно и не оказывали давления.

22 марта суд арестовал четырех фигурантов дела губернатора.

О задержании Белозерцева и еще шести человек стало известно 21 марта. У чиновника и его сыновей провели обыски. В доме главы Пензенской области следователи нашли почти полмиллиарда рублей.

По версии следствия, Белозерцев получил взятку в виде дорогих часов, автомобиля и 20 миллионов рублей наличными. За эту сумму он должен был помочь компании «Биотэк» Бориса Шпигеля получить госконтракт на поставку медицинских препаратов в учреждения здравоохранения Пензенской области. За дачу взятки были задержаны сам Борис Шпигель, его супруга и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков. Посредниками сделки выступали Геннадий Марков и Федор Федотов, которые также задержаны.