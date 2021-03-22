Задержанного за взятки пензенского губернатора арестовали

Басманный суд Москвы арестовал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого ранее задержали по подозрению в многомиллионной взятке. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Как уточняется, Белозерцев будет оставаться под стражей до 20 мая.

Известно, что Следственный комитет (СК) России предъявил губернатору, а также главе группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, Геннадию Маркову и Федору Федотову обвинения по статьям о даче и получении взятки и посредничестве во взяточничестве в зависимости от роли каждого из них (часть 5 статьи 291, часть 6 статьи 290, статья 291.1 УК РФ).

Ранее 22 марта сообщалось, что главу Пензенской области также могут обвинить по статьям 286 («Превышение должностных полномочий»), 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») или 293 («Халатность») УК РФ. Основанием для этого могут стать злоупотребления на 2,9 миллиарда рублей, которые Счетная палата обнаружила в учреждениях региона.

О задержании Белозерцева и еще шести человек стало известно 21 марта. У чиновника и его сыновей провели обыски. В доме главы Пензенской области следователи нашли почти полмиллиарда рублей.

По версии следствия, Белозерцев получил взятку в виде дорогих часов, автомобиля и 20 миллионов рублей наличными. Незаконное вознаграждение ему передавали через посредников Борис Шпигель, возглавляющий группу фармацевтических компаний «Биотэк», его супруга и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков.