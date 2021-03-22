Суд арестовал четырех фигурантов дела пензенского губернатора о взятке

Басманный суд Москвы арестовал четырех фигурантов дела губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, подозреваемого в многомиллионной взятке. Они будут содержаться под стражей до 20 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Известно, что Следственный комитет (СК) России предъявил губернатору, а также главе группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, Геннадию Маркову и Федору Федотову обвинения по статьям о даче и получении взятки и посредничестве во взяточничестве в зависимости от роли каждого из них (часть 5 статьи 291, часть 6 статьи 290, статья 291.1 УК РФ).

Ранее 22 марта Басманный суд Москвы арестовал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Решение в отношении шестого фигуранта дела, бизнесмена Бориса Шпигеля, будет оглашено во вторник, 23 марта. Ему дважды вызывали скорую в изолятор на Петровке, 38. Позже его госпитализировали на носилках из здания Басманного районного суда. У главы фармацевтических компаний «Биотэк» есть серьезные проблемы со здоровьем — бизнесмен дышит с помощью специального аппарата, который у него с собой в изоляторе.

О задержании Белозерцева и еще шести человек стало известно 21 марта. У чиновника и его сыновей провели обыски. В доме главы Пензенской области следователи нашли почти полмиллиарда рублей.

По версии следствия, Белозерцев получил взятку в виде дорогих часов, автомобиля и 20 миллионов рублей наличными. Незаконное вознаграждение ему передавали через посредников Борис Шпигель, возглавляющий группу фармацевтических компаний «Биотэк», его супруга и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков.