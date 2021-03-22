Задержанного по делу пензенского губернатора бизнесмена госпитализировали

Бизнесмена Бориса Шпигеля, задержанного по подозрению в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, на носилках госпитализировали из здания Басманного районного суда города Москвы. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Ранее пресс-служба суда сообщала, что в отношении его супруги Евгении Шпигель избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 мая 2021 года.

Ранее 22 марта сообщалось, что Шпигелю дважды вызвали скорую в изолятор на Петровке, 38. У главы фармацевтических компаний «Биотэк» есть серьезные проблемы со здоровьем — бизнесмен дышит с помощью специального аппарата, который у него с собой в изоляторе.

Следователи предъявили обвинение губернатору Ивану Белозерцеву, Борису Шпигелю, его супруге, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, а также посредникам при передаче взятки Геннадию Маркову и Федору Федотову.

По версии следствия, Белозерцев получил взятку в виде наручных часов Breguet за 5,75 миллиона рублей, автомобиля Mercedes-Benz V250D и 20 миллионов рублей наличными. За эту сумму он должен был помочь компании «Биотэк» получить госконтракт на поставку медицинских препаратов в учреждения здравоохранения Пензенской области.

Задержанные свою вину не признали.