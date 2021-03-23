Арестованный за взятку пензенский губернатор рассказал о подаренных часах

Обвиненный в получении многомиллионной взятки губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что хотел вернуть дарителю часы Breguet, как только узнал их стоимость. Об этом сообщает РБК со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марину Литвинович, посетившую политика в изоляторе.

По ее словам, политик признал, что такой подарок получил от бизнесмена Бориса Шпигеля. Однако Белозерцев уверяет, что собирался вернуть часы за 5,7 миллиона рублей. Помешала главе региона — пандемия коронавирусной инфекции.

Ранее губернатор рассказал, что арест стал для него неожиданностью, так как претензий к его работе не было. «Говорит, что Путин его назначил, работал он хорошо, все госпрограммы выполнял. И вообще, говорит, я — патриот», — приводит Литвинович слова Белозерцева.

Политик также добавил, что в изоляторе с ним обращались корректно и не оказывали давления.

О задержании Белозерцева и еще шести человек стало известно 21 марта. При обыске в доме главы Пензенской области нашли почти полмиллиарда рублей.

По версии следствия, Белозерцев получил взятку в виде часов Breguet, автомобиля и 20 миллионов рублей наличными. За эту сумму он должен был помочь компании «Биотэк» Бориса Шпигеля получить госконтракт на поставку медицинских препаратов в учреждения здравоохранения Пензенской области. За дачу взятки были задержаны сам Борис Шпигель, его супруга и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков. Посредниками сделки выступали Геннадий Марков и Федор Федотов, которые также задержаны.