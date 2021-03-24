Бизнесмен Шпигель рассказал о возможных причинах уголовного преследования

Арестованный по делу о взятках губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву бизнесмен Борис Шпигель рассказал о предполагаемых причинах уголовного преследования. Об этом в среду, 24 марта, сообщает РБК.

По словам предпринимателя, уголовное преследование спровоцировано политическими мотивами, а также враждебно настроенными к нему конкурентами. Он указывает на то, что многим не нравились его успехи в бизнесе, а некоторые даже просили его «поделиться».

Шпигель заверил, что компания никогда не находилась под покровительством от силовых структур. Как утверждает бизнесмен, в минувшем году сотрудник ФСБ предлагал ему покровительство, в ответ на которое требовалось отдать контрольный пакет бизнеса. Он отказался.

Кроме того, Шпигель опасается, что умрет в следственном изоляторе, куда ему уже вызывали скорую. На данный момент ему необходим ряд медицинских процедур.

Ранее сообщалось о его госпитализации из здания Басманного районного суда на носилках. Ему также дважды вызывали скорую в изолятор на Петровке, 38. У главы фармацевтических компаний «Биотэк» серьезные проблемы со здоровьем — он дышит с помощью специального аппарата, который у него с собой в изоляторе.

Следователи предъявили обвинение губернатору Ивану Белозерцеву, Борису Шпигелю, его жене, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, а также посредникам при передаче взятки Геннадию Маркову и Федору Федотову.

По версии следствия, Белозерцев получил взятку в виде наручных часов Breguet за 5,75 миллиона рублей, автомобиля Mercedes-Benz V250D и 20 миллионов рублей наличными. За эту сумму он должен был помочь компании «Биотэк» получить госконтракт на поставку медицинских препаратов в учреждения здравоохранения Пензенской области.