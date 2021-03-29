В Москве арестовали двух сотрудников Минпромторга за крупную взятку

В Москве арестовали двух специалистов отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России за получение крупной взятки. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, задержаны сотрудники Андрей Бандуров и Сослан Гериев. Обвиняемые будут находиться под арестом до 26 мая.

Уточняется, что действия чиновников были выявлены и пресечены сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России при участии министерства.

26 марта сообщалось, что бывшего таможенного инспектора Балтийской таможни в Санкт-Петербурге Александра Жарина приговорили к семи годам колонии за получение взятки около 13 миллионов рублей. За незаконное вознаграждение он совершил подлог — внес в базу данных ложные сведения об экспорте из России 51 партии табачных изделий.