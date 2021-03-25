Полиция задержала главу администрации района Пензенской области

Полиция задержала главу администрации Пензенского района Пензенской области Сергея Козина. Об этом в четверг, 25 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

По словам собеседника агентства, следователи задержали Козина, однако причины и обстоятельства пока остаются неизвестными.

Козин руководит администрацией района с 2016 года. Кроме того, он занимает должность секретаря местного отделения партии «Единая Россия».

Ранее суд арестовал бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и четырех фигурантов дела о многомиллионной взятке. Следователи предъявили обвинение губернатору Ивану Белозерцеву, Борису Шпигелю, его жене, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, а также посредникам при передаче взятки Геннадию Маркову и Федору Федотову.

По версии следствия, Белозерцев получил взятку в виде наручных часов Breguet за 5,75 миллиона рублей, автомобиля Mercedes-Benz V250D и 20 миллионов рублей наличными. За эту сумму он должен был помочь компании «Биотэк» получить госконтракт на поставку медицинских препаратов в учреждения здравоохранения Пензенской области.