Бывший российский таможенник получил 7 лет за взятку в 13 миллионов рублей

Бывший таможенный инспектор Балтийской таможни в Санкт-Петербурге Александр Жарин получил семь лет колонии за получение взятки около 13 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

По словам собеседника агентства, Жарин будет отбывать назначенное ему наказание в колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить штраф в 50 тысяч рублей, сумму взятки также конфискуют в полном объеме. Уточняется, что экс-сотрудник таможенной службы не сможет в дальнейшем занимать государственные должности в течение четырех лет.

Бывшего таможенника задержали весной 2019 года. Следствие установило, что за незаконное вознаграждение он свершил подлог — внес в базу данных ложные сведения об экспорте из России 51 партии табачных изделий.