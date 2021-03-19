Мужчина сложил миллионы рублей в сумку и попался на границе в Сочи

На границе между Россией и Абхазией в Сочи таможенникам попался мужчина с четырьмя миллионами незадекларированных рублей, сложенных в ручную кладь. Об этом сообщается на официальном сайте Южного таможенного управления.

Инцидент произошел на пешеходной составляющей таможенного поста МАПП Адлер. По информации ведомства, неизвестный проходил по «зеленому» коридору и на вопрос о наличии у него товаров, подлежащих декларированию, ответил отрицательно.

Однако впоследствии, в ходе проведения таможенного осмотра, сотрудники обнаружили в его черной сумке через плечо восемь пачек наличных средств в российской валюте общей суммой в четыре миллиона рублей. При этом у мужчины отсутствовали разрешительные документы.

В результате нарушитель был задержан, а незаконно перемещаемые деньги изъяты. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 200.1 УК РФ («Контрабанда наличных денежных средств и денежных инструментов в крупном размере»).

5 марта сообщалось, что сотрудники аэропорта в Ташкенте выявили пассажира самолета, который пытался незаконно провезти наличную иностранную валюту. В ходе проведения таможенного контроля грузов у одного из путешественников внутри пары кроссовок и упаковки с чаем были обнаружены почти 22 тысячи незадекларированных долларов (более полутора миллиона рублей).