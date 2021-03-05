Пассажир самолета попытался провезти полтора миллиона рублей внутри кроссовок

Сотрудники аэропорта в Ташкенте выявили пассажира самолета, который пытался незаконно провезти наличную иностранную валюту. Об этом пишет UZDaily.

Известно, что в ходе проведения таможенного контроля грузов у одного из путешественников, помимо заявленных в декларации 6,7 тысячи долларов (около полумиллиона рублей), внутри пары кроссовок и упаковки с чаем были также обнаружены почти 22 тысячи долларов (более полутора миллиона рублей).

В настоящее время по факту случившегося проводятся таможенные проверки.

15 января сообщалось, что недееспособный пассажир перевез под собой через границу десять килограммов кокаина в инвалидном кресле, попался и пошел под суд. 55-летнего испанца, прилетевшего из Доминиканской Республики, поймали в аэропорту Мадрида. Сотрудники правоохранительных органов посчитали поведение путешественника подозрительным, поскольку он сильно нервничал и вел себя странно, и решили досмотреть мужчину.