Пассажир-инвалид спрятал под собой килограммы кокаина и попался в аэропорту

Недееспособный пассажир перевез под собой через границу десять килограммов кокаина в инвалидном кресле, попался и пошел под суд. Об этом сообщает издание Jacksonville Free Press.

Как сообщили в полиции, 55-летнего испанца, прилетевшего из Доминиканской республики, поймали в аэропорту Мадрида. Сотрудники правоохранительных органов посчитали поведение путешественника подозрительным, поскольку он сильно нервничал и вел себя странно, и решили досмотреть мужчину.

В нескольких отсеках кресла-каталки они обнаружили спрятанные наркотики, после чего преступника немедленно арестовали. Выяснилось, что до этого испанец уже обвинялся в подделке документов и незаконной миграции, а также однажды был задержан за мошенничество.

В сентябре 2020 года стало известно, что малайзийские стюардессы были вовлечены в наркоторговлю и перевезли килограммы героина в Австралию. Девушки перевозили наркотики в бюстгальтерах и трусах. Чтобы чувствовать себя увереннее, бортпроводницы несколько месяцев тренировались и учились ходить с подушкой между ног.