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Стюардессы перевезли килограммы героина в трусах и пошли под суд

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Фото: Depositphotos

Малайзийские стюардессы оказались вовлечены в наркоторговлю и перевезли килограммы героина в Австралию. Об этом сообщает Brisbane Times.

По информации издания, полиция поймала 40-летнюю Зайли Зайнал (Zailee Zainal), которая являлась одной из контрабандисток, еще в 2018 году, однако расследование по этому делу длилось несколько лет.

Выяснилось, что группировка из Мельбурна и Малайзии нанимала сотрудниц авиакомпаний Malaysia Airlines и Malindo Air, чтобы перевозить тяжелые наркотики. Девушки должны были перевозить запрещенные вещества в своих бюстгальтерах и трусах. Чтобы чувствовать себя увереннее, бортпроводницы несколько месяцев тренировались и учились ходить с подушкой между ног.

В результате все участники преступления пошли под суд. При этом уточняется, что приговор Зайнал может быть смягчен, поскольку она занималась контрабандой, чтобы достать деньги на лечение больной матери.

В июле британскую стюардессу, которая была сотрудницей авиакомпании Emirates, уличили в употреблении наркотиков и посадили в арабскую тюрьму. По информации издания, полиция Дубая обнаружила в комнате 23-летней Деррины Кроуфорд (Derrin Crawford) небольшое количество каннабиса и арестовала девушку во время ее пребывания в ОАЭ.

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