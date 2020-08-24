Вышедшая из арабской тюрьмы стюардесса рассказала об ужасах заключения

Британская стюардесса, которая оказалась в арабской тюрьме из-за подозрений в употреблении наркотиков, вышла из заключения спустя два месяца. Об этом сообщает Metro.

Так, по словам 23-летней Деррин Кроуфорд (Derrin Crawford), ее пребывание в тюрьме было ужасным. Как рассказали ее родители и местный член парламента, девушке не разрешали брать с собой туалетные принадлежности и еду. В связи с этим ей приходилось питаться только хлебом, вареньем и водой.

Кроме того, родственники бортпроводницы утверждают, что девушка никогда не употребляла наркотиков и все обвинения в ее адрес были ложными, а заключение в тюрьме Аль-Барша несправедливым.

Ранее в июле сообщалось, что сотрудницу Emirates Деррин Кроуфорд уличили в употреблении наркотиков и посадили в арабскую тюрьму. Отмечалось, что сотрудники правоохранительных органов пообещали отпустить британку при условии, если она сдаст тест на наркотики, и Кроуфорд согласилась. Тем не менее, несмотря на то что она прошла процедуру, власти Дубая продолжали удерживать ее в тюрьме.