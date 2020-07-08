Стюардессу уличили в употреблении наркотиков и посадили в арабскую тюрьму

Британскую стюардессу, которая является сотрудницей авиакомпании Emirates, уличили в употреблении наркотиков и посадили в арабскую тюрьму. Об этом сообщает Mirror.

По информации издания, полиция Дубая обнаружила в комнате 23-летней Деррины Кроуфорд (Derrin Crawford) небольшое количество каннабиса и арестовала девушку во время ее пребывания в ОАЭ. Сперва бортпроводницу в течение нескольких дней держали под стражей, а затем перевели в тюрьму Аль-Барша.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов пообещали отпустить британку при условии, если она сдаст тест на наркотики, и Кроуфорд согласилась. Тем не менее, несмотря на то, что она уже прошла процедуру, власти Дубая продолжают удерживать ее в тюрьме.

Как утверждают родственники подозреваемой, она не могла быть причастна к этому делу. «Я уверена, что она просто оказалась в неправильном месте в неподходящее время. Она не пьет и не курит и у нее отличная работа в ОАЭ. Жаль, что ей пришлось столкнуться со всем этим», — заявила сестра Кроуфорд.

В декабре 2018 года жителя одной из европейских стран приговорили к тюремному сроку за кражи багажа в международном аэропорту Дубая. 24-летний мужчина как минимум дважды похитил багаж пассажиров из тележек. Из сумок он забирал ценности и чековые книжки, после чего выписывал чеки на свое имя.

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