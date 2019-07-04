Обматерившая стюардесс пассажирка отсидела в тюрьме и умерла

Пассажирка из Ирландии, отсидевшая в тюрьме за оскорбления в адрес членов экипажа и дебош в самолете, найдена мертвой на южном побережье Великобритании. Об этом сообщает The Sun.

Тело 50-летней Симоны Бернс из Хоува обнаружили у подножия Бичи-Хед, скалы в восточном Сассексе. Представитель местной полиции заявил, что они не считают смерть подозрительной, а ближайшие родственники уже проинформированы о случившемся. По его словам, дело передано коронеру.

Бернс, работавшая адвокатом по правам человека, просидела в тюрьме менее восьми недель. По словам подруги погибшей, пожелавшей остаться неизвестной, мир Бернс «рухнул» после судебного процесса. Задолго до этого, 18 лет назад, у ирландки диагностировали рак кожи.

Симону Бернс арестовали в ноябре 2018 года за пьяный дебош на борту самолета, следовавшего из Мумбая в Лондон. Женщина выкрикивала нецензурные и расистские оскорбления в адрес членов экипажа. Видео с инцидентом опубликовали в сети, после чего Бернс угрожали в интернете. По словам ее адвокатов, на действия туристки повлияли не только горячительные напитки, но и боязнь высоты, а также чувство тревоги из-за похорон дяди, где женщина не смогла присутствовать.

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