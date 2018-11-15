Пьяная пассажирка устроила истерику на борту самолета и обматерила пилота

Пьяная пассажирка авиакомпании Air India устроила истерику на борту самолета, выкрикивая в сторону пилота нецензурные выражения. Снятым на видео инцидентом поделился Daily Mail.

50-летняя ирландка, следовавшая из Мумбаи в Лондон в салоне бизнес-класса, попросила у одного из членов экипажа очередную бутылку вина, однако женщину посчитали пьяной и отказали в просьбе.

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На кадрах видно, как туристка кричит и размахивает руками. «Я работаю на всех ***** (чертовых) людей Азии, на всех вас, я международный адвокат по уголовным делам. Между прочим, я не зарабатываю на этом. А вы не даете мне ***** (чертову) бутылку вина, верно?» — кричала она.

После приземления в аэропорту Хитроу женщина была арестована по подозрению в нападении, пьянстве и беспорядках и доставлена в полицейский участок Лондона. Впоследствии пассажирку отпустили.

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