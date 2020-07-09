Стюардесса-пенсионерка сбежала из-под карантина по коронавирусу и была наказана

Стюардесса австралийской авиакомпании сбежала из-под двухнедельного карантина по коронавирусу, а затем была поймана и наказана. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел вечером в среду, 8 июля, в отеле Marriott штата Новый Южный Уэльс. Согласно данным правоохранительных органов, 63-летняя бортпроводница из Квинсленда скрылась из гостиницы, не отбыв положенный 14-дневный срок изоляции.

Известно, что пенсионерка заявила сотрудникам службы безопасности о наличии у нее специального разрешения от местного министерства здравоохранения. «Пока они пытались проверить изложенную ею информацию, она вышла из отеля, чтобы отправиться в аэропорт Сиднея и сесть на международный рейс», — указано в тексте.

Впоследствии стюардессу задержали работники авиагавани, они передали ее полиции и вернули обратно в отель. В результате нарушительнице карантина выписали штраф в размере одной тысячи долларов.

8 июля сообщалось, что британскую стюардессу, которая является сотрудницей авиакомпании Emirates, уличили в употреблении наркотиков и посадили в арабскую тюрьму. Полиция Дубая обнаружила в комнате 23-летней Деррины Кроуфорд небольшое количество каннабиса и арестовала девушку во время ее пребывания в ОАЭ.

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