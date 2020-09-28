Оставшаяся без работы из-за пандемии стюардесса стала наркодилером

Британская стюардесса осталась без работы на фоне пандемии коронавируса, стала наркодилером и оказалась в тюрьме. Об этом пишет The Mirror.

27-летняя бортпроводница Александра Добре (Alexandra Dobre) была уволена во время режима изоляции, введенного из-за вспышки COVID-19. По информации издания, девушка «отчаялась» и ввиду острой нехватки средств согласилась на распространение кокаина.

Предполагается, что Добре действовала под чьим-то руководством — сразу после увольнения она вступила в отношения с мужчиной, с которым познакомилась на платформе для онлайн-знакомств, и сменила место жительства.

В результате обыска в квартире бывшей сотрудницы авиакомпании обнаружили 81 пакетик с наркотическим веществом — в общей сложности 19,4 грамма кокаина. Также полиция изъяла 480 фунтов стерлингов (около 49 тысяч рублей) наличными и мобильный телефон.

Суд приговорил Добре к 28 месяцам тюремного заключения.

17 августа сообщалось, что стюардессу авиакомпании Austrian Airlines уволили после выкрикивания лозунгов, которые руководство посчитало антисемитскими. 23-летнюю бортпроводницу сняли на видео во время демонстрации, проходившей в Вене, — девушка кричала, что «Сорос и Ротшильды должны уйти».