Российская стюардесса раскрыла главные трудности своей работы

Бывшая бортпроводница российской авиакомпании Анастасия Воронков раскрыла главные трудности своей работы. Материал появился на сайте издания Ura.ru.

Стюардесса рассказала, что основные трудности начинаются не на прохождении комиссии и поступлении на обучение, а на этапе подготовки к полетам. Среди главных сложностей она выделяет несколько предметов, в частности, медицину, аварийно-спасательную подготовку, английский язык с авиационным уклоном, а также правовую подготовку и перевозку опасных грузов.

По словам Воронков, некоторые предметы ученики сдают не с первого раза. Чаще всего — аварийно-спасательную подготовку, в рамках которой будущий член экипажа изучает основы выживания и посадку на воду и сушу. Кроме того, на экзамене проверяется знание всего оборудования на борту самолета.

«Бортпроводник должен уметь все и быть готовым к любой ситуации, которая может случится в небе», — написала бывшая член экипажа и добавила, что во время подготовки к полетам она также училась принимать роды.

Помимо этого, героиня материала в своем рассказе объяснила, что в течение 3,5 месяца учебы «не спала ночами» и учила конспекты, чтобы сдать экзамен. Однако несмотря на все сложности, Воронков подчеркивает, что обучение — «это самое интересное в работе стюардессой», поскольку в качестве преподавателей чаще всего выступают бывшие пилоты и бортпроводники с большим опытом.

В октябре 2019 другая стюардесса авиакомпании Virgin Atlantic ответила на вопросы о трудностях профессии. По словам Эвелин Мартин, в работе бортпроводницей есть существенный минус, а именно, чувство одиночества. «Однажды я сидела в своем гостиничном номере в Нью-Йорке, и у меня был самый потрясающий вид. Но было грустно оттого, что мне пришлось переживать эти эмоции в одиночестве», — отмечала она.