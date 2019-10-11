Стюардесса рассказала о трудностях своей профессии

Стюардесса авиакомпании Virgin Atlantic ответила на вопросы и рассказала о трудностях профессии. Ее слова приводит News.com.au.

По словам 22-летней Эвелин Мартин, на первый взгляд, ее профессия может выглядеть как работа мечты, поскольку авиакомпании всегда оплачивают членам экипажа проживание в роскошных отелях и частично компенсируют стоимость питания.

«Это делает каждая авиакомпания, не только моя. Что касается еды, ее оплата зависит от конкретной поездки. Когда мы приезжаем куда-то, нам выдают карточку с определенной суммой. Ее размер зависит от дороговизны района, куда нас поселили, и количества ночей пребывания», — пояснила Мартин.

Однако она отметила, что в ее работе есть и негативные стороны. «К сожалению, в этой профессии чувствуешь себя очень одиноко, — рассказала девушка. — Однажды я сидела в своем гостиничном номере в Нью-Йорке, и у меня был самый потрясающий вид на Эмпайр-cтейт-билдинг и весь Нью-Йорк. Но было грустно оттого, что мне пришлось переживать эти эмоции в одиночестве».

В июне бывшая стюардесса, которая предпочла остаться анонимной, рассказала о худшем аспекте в работе бортпроводниц. По словам девушки, самое невыносимое в профессии — это постоянная усталость. «Когда весь мир является вашим офисом, вы лишаетесь сна. Особенно на дальних расстояниях», — пояснила девушка.

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