Стюардессы поделились секретами своей личной жизни

Стюардессы разных авиакомпаний поделились секретами своей личной жизни. Об отношениях с коллегами они рассказали на портале Reddit. На тред обратило внимание издание Daily Express.

Так, по словам одной анонимной бортпроводницы, она встретила будущего мужа, командира воздушного судна, во время своего первого полета. «Наша встреча была крайне неожиданной, потому что я никогда не приветствовала отношения с коллегами. Но в этот раз я очень сильно влюбилась, и вот уже через два месяца у нас свадьба», — рассказала представительница авиационной отрасли.

Другая пользовательница добавила, что ей проще всего встречаться с теми, кто с пониманием относится к ее графику. «Рабочий день может длиться больше 15 часов и начинаться в два часа ночи. Мой партнер понимает, что иногда нам придется быть далеко друг от друга, а также поддерживает меня в трудных ситуациях. Он даже готовит мне обед, если у меня двойные смены. Мне безумно повезло с ним», — поделилась стюардесса.

Еще одна девушка рассказала о трудностях отношений с другими бортпроводниками. «Я встречалась с парнем, который также был бортпроводником. Это трудно. Из-за нашего образа жизни мы могли не видеться неделями», — уточнила она.

В июне 2019 года бывшая стюардесса, которая предпочла остаться анонимной, рассказала о худшем аспекте в работе бортпроводниц. По словам девушки, самое невыносимое в профессии — это постоянная усталость. «Когда весь мир является вашим офисом, вы лишаетесь сна. Особенно на дальних расстояниях», — пояснила девушка.

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