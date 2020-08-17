Стюардесса вышла покричать на улицу и лишилась работы

Стюардессу авиакомпании Austrian Airlines уволили после выкрикивания лозунгов, которые руководство посчитало антисемитскими. Об этом сообщает портал Paddle your own Kanoo.

По информации источника, 23-летнюю бортпроводницу Кристину Коль (Christina Kohl) сняли на видео во время демонстрации, проходившей в Вене. Девушка кричала, что «Сорос (Джордж Сорос — еврейский миллиардер, который выжил в оккупированной нацистами Венгрии и был в центре антисемитской теории заговора, — прим. «Ленты.ру») и Ротшильды (богатая еврейская семья, которая также была объектом многих антисемитских теорий заговора, — прим. «Ленты.ру») должны уйти».

Как уточнили в издании, Коль участвовала в выборах в государственные и муниципальные советы австрийской столицы в качестве кандидата от правой популистской партии «Альянс» Австрии.

Материалы по теме «Представьте, какой эффект на пассажиров окажут девушки» Мини-юбки, молодость и сексуальность. Как менялись требования к стюардессам в разные времена

Просмотрев кадры с митинга, руководство перевозчика приняло решение уволить сотрудницу. «Она сделала публичные антисемитские заявления. Такое поведение непростительно, и подобные заявления никоим образом не совместимы с ценностями нашей компании. Поэтому мы приняли соответствующие меры, чтобы подобное не повторилось», — подчеркнул представитель авиалиний.

Коль не согласилась с решением начальства и назвала его незаконным. «Я буду продолжать высказывать свое мнение и оспаривать это необоснованное увольнение», — заявила она.

В декабре 2019 года американская стюардесса, проработавшая в авиакомпании Delta Airlines 57 лет, подала в суд на перевозчика за увольнение из-за кражи пакетика молока, которую она не совершала. 79-летняя бортпроводница Ида Гомес Льянос (Ida Gomez Llanos) заявила, что завидующие ее успеху коллеги оклеветали ее.