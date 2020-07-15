Бортпроводник довел авиапассажирку до слез из-за одеяла

Пассажирка подала в суд на авиакомпанию American Airlines после того, как бортпроводник во время перелета довел ее до слез. Об этом пишет Fox News.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в декабре прошлого года на рейсе из Майами в международный аэропорт Далласа Форт-Уэрт в штате Техас. Туристка Натали Соренсен (Nathalie Sorensen) утверждает, что старший член экипажа обвинил ее в краже одеяла.

В частности, в тексте иска указано, что стюард подошел к женщине, когда она спала, схватил ее за руку и затем резко встряхнул. «Я знаю, что ты украла это одеяло!» — крикнул он, по словам потерпевшей. Она также подчеркнула, что в действительности плед принадлежал ее жениху, находившемуся в соседнем кресле.

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В результате Соренсен заплакала и начала дрожать — она заявляет, что после произошедшего страдает от «сильной душевной боли и, по всей вероятности, продолжит ею страдать на протяжении всей оставшейся жизни».

«Это мой самолет, я главный бортпроводник, и я могу дотронуться до того, до кого захочу», — утверждает в свою очередь стюард, против которого подан иск. Представители перевозчика в беседе с изданием подчеркнули, что занимаются расследованием обстоятельств произошедшего.

22 июня сообщалось, что бывшая стюардесса отомстила пассажиру, из-за которого уволили бортпроводницу компании Emirates. Мужчина тайно снял на видео, как девушка пользуется мобильным на борту самолета, набирая текст на экране, и отправил его руководству перевозчика. В своей жалобе пассажир потребовал, чтобы авиакомпания компенсировала ему ущерб за инцидент, угрожая, что в противном случае загрузит видео в сеть.

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