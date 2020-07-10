Внезапную загадочную смерть бортпроводника посреди полета разъяснили

Внезапную загадочную смерть бортпроводника компании American Airlines, которая произошла посреди полета, разъяснили. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимный источник.

Так, по информации собеседника издания, 61-летний Джо Тормес (Joe Tormes) умер на своем рейсе в результате сердечного приступа. Как уточнил друг погибшего, после случившегося кто-то из пассажиров в течение 25 минут делал сотруднику American Airlines массаж сердца, однако спасти ему жизнь не удалось.

Руководство авиакомпании выразило семье Тормеса свои соболезнования, а близкие описали его как заботливого, любящего и смиренного человека.

Ранее 9 июля сообщалось, что Джо Тормес, который проработал в компании более 20 лет, внезапно умер посреди полета при загадочных обстоятельствах. Как уточнили представители перевозчика, в день смерти он работал на рейсе вместе с супругой Эльзой Джетт-Тормес (Elsa Jett-Tormes).

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