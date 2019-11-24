Появилось видео экстренно севшего самолета из-за гибели пилота

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В сети появилось видео с места посадки самолета, вылетевшего из Москвы в Анапу и экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Пятый канал.

Очевидец снял ролик из аэропорта Платов — к самолету доставили трапы, а рядом стоит реанимационный автомобиль. На опубликованных кадрах слышен звук сирены.

По данным издания, погибшим оказался 49-летний второй пилот Дамир Ахметов. Он умер до прибытия медиков скорой помощи.

Во время полета пилот жаловался на боли в сердце. Предположительной причиной смерти мог стать сердечный приступ или оторвавшийся тромб.

Ранее 24 ноября лайнер, вылетевший из Москвы в Анапу, внепланово приземлился в Ростове-на-Дону. Сообщалось, что второй пилот, которому стало плохо в полете, был передан бригаде скорой помощи, однако вскоре скончался.

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