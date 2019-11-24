Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки

Пилот лайнера, вылетевшего из Москвы в Анапу и экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону, скончался. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Второго пилота, которому стало плохо, спасти не удалось. Он скончался», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что самолет был вынужден совершить внеплановую посадку, поскольку пилоту стало плохо в воздухе. Он был передан бригаде «скорой помощи».

В пресс-службе ростовского аэропорта Платов подтвердили факт внеплановой посадки авиарейса, но причины не уточнили, отметив, что самолет готовится к вылету, проводится дозаправка лайнера.

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