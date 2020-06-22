Стюардессы отомстили пассажиру за тайную видеосъемку с участием их коллеги

Бывшая стюардесса отомстила пассажиру, из-за которого уволили бортпроводницу компании Emirates. Девушка записала видео с рассказом о случившемся и разместила его на своем YouTube-канале, передает портал One mile at a time.
Блогер Queen MK, ранее работавшая в одной из авиакомпаний, рассказала о недавнем случае, когда участник программы лояльности Emirates Skywards платинового уровня пожаловался на стюардессу. Мужчина тайно снял на видео, как девушка пользуется мобильным на борту самолета, набирая текст на экране, и отправил его руководству перевозчика.
В своей жалобе пассажир потребовал, чтобы авиакомпания компенсировала ему ущерб за инцидент, угрожая, что в противном случае загрузит видео в сеть — тогда оно может стать вирусным и «разрушить репутацию Emirates». Из-за письма мужчины, по утверждению блогера, стюардесса осталась без работы.
После этого, рассказала автор ролика, другие сотрудницы авиакомпании решили заступиться за уволенную коллегу: они разместили данные мужчины в чатах бортпроводников и обвинили его в мелком воровстве.
Девушки заявили, что «платиновый» пассажир постоянно забирает солонки и перечницы и просит принести ему вино, а затем выносит бутылку из самолета, чтобы «насладиться ею в Дубае с друзьями».
В завершение блогер раскрыла имя мужчины и название компании, где он работает, и призвала тех, кто знает виновника увольнения стюардессы, пожаловаться в полицию Дубая, чтобы сотрудники арестовали его за съемку человека без разрешения.
Ранее сообщалось, что авиакомпания Malaysia Airlines уволила стюардессу за то, что та поправилась на полкилограмма. Девушка пыталась судиться с перевозчиком, но проиграла дело.