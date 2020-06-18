Стюардесса назвала самую отвратительную привычку пассажиров самолетов

Стюардесса назвала желание снять обувь во время авиаперелета самой отвратительной привычкой пассажиров самолетов. Об этом пишет Daily Express.

По словам Тони Луны (Tony Luna), путешественникам не стоит разуваться не только из-за риска распространения плохого запаха на борту, но и ввиду определенных сложностей в случае аварийной ситуации.

«Во время чрезвычайной ситуации путь к выходу из лайнера могут блокировать обломки и другие предметы. Если ваши ноги не будут должным образом прикрыты, вам будет трудно добраться до безопасного места», — пояснила она.

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Еще одна бортпроводница в свою очередь порекомендовала туристам оставаться обутыми вплоть до прибытия в пункт назначения, так как, по ее словам, пол в самолетах практически не моется, особенно в туалетных комнатах.

31 мая неизвестная стюардесса также объясняла, что обувь, загромождающая проход или ряд, может замедлить эвакуацию. 80 процентов всех аварий происходят в течение первых трех минут полета или в последние восемь минут перед посадкой, в связи с этим необходимо быть готовым к быстрому выходу из лайнера.

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