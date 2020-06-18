Раскрыты особенности работы VIP-стюардесс

Немецкая VIP-стюардесса раскрыла особенности своей работы. Девушка по имени Димитра (Dimitra) рассказала о них в интервью на YouTube-канале пилота Патрика Биденкаппа (Patrick Biedenkapp), передает портал iol.co.za.

По словам Димитры, работа VIP или корпоративной стюардессы отличается от обычной тем, что летать приходится на частных самолетах, принадлежащих одному человеку или группе людей. Среди них встречаются богатые семьи, бизнесмены, отправляющиеся в командировки, знаменитости или высокопоставленные лица, имена которых девушке запрещено называть.

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«Мы должны обеспечить пассажирам лучшее питание, разработать персональное меню, чтобы сделать полет максимально комфортным», — рассказала стюардесса.

Девушка добавила, что она является единственной бортпроводницей на борту с двумя или тремя пилотами. Как правило, они летают в европейские или экзотические страны, такие как Швейцария, Португалия, Таиланд или Сен-Мартен.

«Иногда мы проводим неделю в Карибском море, а затем неделями летаем каждый божий день. Это зависит от пассажиров», — отметила Димитра.

Девушка призналась, что очень любит свою работу за возможность наблюдать рассветы и закаты из иллюминатора, много путешествовать, открывать для себя культуры разных стран и местную еду. Однако в ее деятельности есть и свои сложности, например, чрезвычайные ситуации на борту.

«Однажды мы летели без пассажиров, была ночь, и я спала. Один из пилотов закричал, чтобы разбудить меня, и я увидела второго лежащим на полу. Он потерял сознание из-за сильного пищевого отравления, мне удалось привести его в чувство и оказать помощь», — рассказала стюардесса.

Затем Димитра вспомнила другой рабочий случай, когда она в течение трех недель летала вместе с популярной музыкальной группой, у которой было турне по Южной Америке. В это время один из артистов бойз-бенда попытался за ней поухаживать, но она ответила отказом.

«Он всегда стоял в камбузе рядом со мной, когда я готовила блюда. Хотел пойти со мной на свидание. Иногда бывает трудно сказать "нет", но мне приходилось это делать», — подчеркнула бортпроводница, отметив, что вступать в отношения с пассажиром было бы непрофессионально.

Ранее бывшая стюардесса из Индии рассказала о преимуществах работы в небе. Девушка назвала главным из них эмоции и возможность видеть улыбки пассажиров на борту.

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