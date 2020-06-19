Стюардессы унизили безногую женщину и раздели ее перед пассажирами бизнес-класса

Стюардессы American Airlines унизили слепую женщину с ограниченными возможностями на рейсе из Солт-Лейк-Сити в Шарлотт, предложив ей допрыгать до туалета на одной ноге. Подробности инцидента публикует Daily Mail.

По словам американки Тэмми Спирс (Tammy Spears), у которой нет ноги, она путешествовала в штат Северная Каролина, чтобы навестить родственников. Женщина заранее предупредила представителей перевозчика, что ей нужно дополнительное оборудования для передвижения по самолету, однако компания не выполнила ее требований.

Когда самолет взлетел и Спирс захотела в уборную, она попросила стюардесс помочь ей, но те предложили пассажирке самостоятельно допрыгать до туалета на одной ноге. «Я объяснила им, что не могу идти, что у меня ампутирована нога. Тогда бортпроводницы предложили мне ползти по полу, что мне и пришлось сделать», — вспоминает американка.

В итоге женщине удалось добраться до уборной, однако, по ее словам, на этом унижения не закончились, и стюардессы начали раздевать ее прямо перед пассажирами первого класса. Затем сотрудницы American Airlines настояли на том, чтобы пассажирка использовала ванную комнату с открытой дверью.

После случившегося Спирс подала иск в суд на авиакомпанию с требованием компенсировать ей 75 тысяч долларов за моральный ущерб. Она назвала случившееся слишком унизительным и недопустимым.

В июне 2019 года персонал авиакомпании Ryanair не предоставил пассажиру с ограниченными возможностями инвалидное кресло, после чего турист сломал себе руку. Стюардесса запретила туристу справить нужду в специальную емкость и заставила его идти в уборную. Там инвалид поскользнулся и сломал руку. Теперь он намерен засудить Ryanair.

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