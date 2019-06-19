Инвалид покалечился в самолете из-за унижений стюардесс

Персонал авиакомпании Ryanair не предоставил пассажиру с ограниченными возможностями инвалидное кресло, из-за чего турист сломал себе руку. Своей историей он поделился с изданием The Mirror.

38-летний британец Даниэль Руни страдает от спинальной мышечной атрофии и передвигается только на специальной инвалидной коляске. Он планировал отправиться в Португалию, чтобы отметить свой день рождения, однако сотрудники авиакомпании Ryanair испортили его отпуск.

Сперва бортпроводники отказались пускать пассажира в самолет с его инвалидным креслом и не смогли предоставить замену на борту. Затем одна из стюардесс запретила мужчине ходить в туалет в специальную емкость, которую он принес с собой, и заставила его отправиться в уборную.

«Мой друг спросил стюардессу, можно ли мне справить нужду в бутылку, которую я ношу с собой. Перед этим мы аккуратно опросили всех вокруг и заверили их, что это пройдет совершенно незаметно. Однако стюардесса потребовала, чтобы мой друг отвел меня в туалет», — объяснил пассажир.

Тогда приятелю Руни пришлось отнести его в уборную, так как до конца полета оставался еще час, и инвалид больше не мог терпеть. «Он [приятель] должен был держать меня, пока я схожу в туалет, потому что я постоянно сползал вниз. В итоге я соскользнул и ударился плечом о какой-то металлический предмет», — вспоминает британец.

В результате инцидента Руни сломал руку и теперь с трудом держит телефон и столовые приборы. Он нанял адвоката и решил засудить авиакомпанию за то, что ее сотрудники унижали его. «На их сайте сказано, что они предоставляют инвалидное кресло недееспособным пассажирам, однако никто не предложил мне его», — заключил турист.

Ryanair отказалась давать комментарии по поводу случившегося.

В январе 22-летнюю пассажирку в инвалидном кресле не пустили на борт самолета из-за того, что она не могла передвигаться самостоятельно. Шен Ченцин должна была лететь из Гонконга в Тяньцзинь на рейсе авиакомпании Hong Kong Airlines, однако ее отказались регистрировать на рейс, поскольку с ней не было сопровождающего.

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